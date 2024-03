Samara Felippo faz grave denúncia contra o ex-marido; Entenda

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para denunciar um golpe que levou do ex-marido, Leandrinho. Samara acredita que foi vítima de violência patrimonial e relata que após a venda do imóvel em que o casal morava, que foi comprado pelos dois, o atleta não repassou parte da venda para a artista.

Há dez anos tentando reaver o dinheiro, Samara explicou que em 2008, ela e o então marido, compraram uma propriedade, em um bairro de luxo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para custear a parte dela no empreendimento, a atriz vendeu um apartamento que tinha em seu nome, localizado na Barra da Tijuca, também no Rio.

Contudo, a diretora também explicou que não se atentou à documentação da compra do novo imóvel e só após o divórcio, descobriu que Leandrinho havia colocado todos os bens no nome do irmão. Logo, Samara Felippo não teve direito de receber a parte que seria dela.



No pronunciamento, Samara explicou: “Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas”.

Por fim, a atriz complementa: “Não vou desistir, calar minha boca pra ficar em paz”. “Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém. Quero justiça".