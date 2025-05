Virginia ignora pergunta se continuará divulgando Bets

Virginia Fonseca foi abordada nesta quinta-feira (22/5) sobre um dos temas mais delicados de sua carreira recente: a divulgação dos chamados “jogos de azar”. Questionada se pretende continuar promovendo as apostas após a CPI das Bets, a influenciadora preferiu não responder e seguiu em silêncio, ignorando completamente a pergunta.

A abordagem foi feita pelo repórter Gabriel Rangel, do Paparazziando, que perguntou diretamente: "Virginia, após a CPI, você pensa em parar com os jogos da Bets ou continua? Vida que segue?". A falta de resposta da apresentadora do SBT rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma série de críticas.

Entre os comentários, internautas apontaram que o silêncio foi estratégico. “Enquanto tiver certeza da impunidade, vai continuar viciando as pessoas”, criticou uma seguidora. Já outros interpretaram a atitude como um sinal de que ela seguirá com as divulgações. “O silêncio vale mais que mil palavras”, opinou outro usuário.

Além da polêmica, Virginia também foi destaque ao ser confirmada como nova rainha de bateria da Grande Rio. Em entrevista ao portal LeoDias, ela revelou que o convite chegou primeiro por WhatsApp e depois foi reforçado pessoalmente por David Brazil, durante participação no programa "Sabadou", do SBT.

Empolgada com a novidade, Virginia contou que refletiu antes de aceitar o posto, mas decidiu se jogar na experiência: “Vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”, declarou.