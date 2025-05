Rafael Cardoso relembra beijo em atriz com mau hálito: "Bicho morto" - (crédito: Redes Sociais)

Rafael Cardoso surpreendeu ao compartilhar um dos momentos mais constrangedores de sua carreira na televisão. Durante uma entrevista, o ator revelou que precisou fazer uma cena de beijo com uma atriz que estava com mau hálito, o que tornou a gravação extremamente desconfortável. “Parecia que tinha um bicho morto na boca”, brincou ele.

O galã, conhecido por papéis marcantes em novelas como “Espelho da Vida”, “Além do Tempo” e “Joia Rara”, explicou que não tinha intimidade com a colega de cena, o que dificultou ainda mais a situação. “Quando não tem intimidade, fica mais difícil falar alguma coisa”, confessou, destacando que preferiu seguir com a gravação normalmente.

Além da situação curiosa, Rafael também relembrou um momento de tensão ao contracenar com Fernanda Montenegro. Ele contou que ficou paralisado de nervoso ao gravar sua primeira cena com a veterana, na novela “O Outro Lado do Paraíso”. “Me deu um branco. Eu tinha estudado bastante, mas o nervosismo foi maior”, revelou o ator.

Na mesma entrevista, Rafael Cardoso também falou abertamente sobre o motivo que o levou a sair da Globo. O artista confessou que estava em um processo profundo de depressão, além de enfrentar o aumento no consumo de drogas. “Não tinha estrutura para segurar um personagem, estava abalado”, desabafou.

Rafael ainda refletiu sobre o impacto que o excesso de trabalho teve na sua vida pessoal. “Deixei de viver muita coisa porque foquei demais no trabalho. Acabei escondendo sentimentos e traumas”, afirmou. Hoje, o ator segue focado em novos projetos e na sua saúde mental, priorizando o bem-estar.