Brigitte Macron: Vídeo flagra primeira dama agredindo Emmanuel Macron

Brigitte Macron foi flagrada em um momento curioso ao lado do marido, o presidente francês Emmanuel Macron, durante uma viagem oficial ao Vietnã. Em vídeo que circula nas redes sociais, a primeira-dama aparece dando um tapa no rosto do presidente, logo após a porta do avião ser aberta, no domingo (25/5).

O gesto surpreendeu quem acompanhava a chegada do casal ao aeroporto de Hanói, capital vietnamita, onde Macron iniciou sua turnê pelo Sudeste Asiático. Nas imagens, é possível ver claramente a manga vermelha do terno de Brigitte se movendo em direção ao rosto do presidente, que recua de maneira brusca antes de perceber que estava sendo filmado.

Inicialmente, o Palácio do Eliseu negou que o vídeo fosse verdadeiro, mas, diante da repercussão, confirmou o episódio. A presidência francesa tratou o gesto como um momento de "cumplicidade" e "brincadeira" entre o casal, afastando qualquer rumor de tensão.

“Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, brincando”, informou a equipe de Emmanuel Macron à imprensa francesa, classificando o episódio como uma “briguinha de casal”.

A visita oficial segue conforme o planejado. Macron deve se reunir com autoridades vietnamitas e representantes do setor de energia, além de realizar visitas de Estado na Indonésia e Singapura nos próximos dias.