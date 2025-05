"Bebê reborn": Luana Piovani pega pesado em provocação a Neymar Jr.

Luana Piovani não para! Após protagonizar uma troca de farpas nas redes sociais com Zé Felipe, marido de Virginia Fonseca, a atriz voltou a causar polêmica — desta vez, direcionando suas críticas a Neymar Jr. A postagem foi interpretada pelos seguidores como mais um posicionamento ácido da beldade.

Em seu perfil no Instagram, Luana, que atualmente mora em Portugal, compartilhou nos Stories um vídeo do comentarista esportivo Guilherme Pallesi, do programa Bola na Rede, da RedeTV!, detonando o jogador.

“Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos — caro e que não serve pra porcaria nenhuma. Quando falam ‘Neymar do Santos’, eu não reconheço. Agora, se falarem ‘bebê reborn do Santos’, aí sim: é o jogador que já foi muito bom, mas que hoje não incomoda ninguém”, declarou Pallesi no vídeo repostado por Luana.

Ele ainda criticou a postura do jogador com o time que o revelou: “O Neymar tem demonstrado, dia após dia, que não está nem aí para o Santos. É um leão para passar três horas fazendo dreadlock, mas vira um gatinho siamês banguela quando se trata de estar em campo ou ao lado do time em jogos decisivos”, disparou.

Vale lembrar que, recentemente, Luana Piovani protagonizou um barraco daqueles com Zé Felipe. Após criticar Virginia Fonseca, o músico saiu em defesa da amada e chegou a usar palavras de baixo calão para se referir à ex-mulher de Pedro Scooby.