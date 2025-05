Gato Preto debocha da religião de Bia Miranda: "Medo"

Gato Preto virou assunto nas redes sociais após publicar um vídeo debochando da religião de matriz africana de sua namorada, Bia Miranda. Na gravação, ele aparece assustado enquanto a ex-Fazenda monta um grande banquete para as entidades espirituais na varanda de casa. “Porque você tem medo da sua mina?”, escreveu ele na legenda, em tom irônico.

O conteúdo rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários. Muitos seguidores atacaram Bia Miranda, sugerindo que ela utilizava a religião para fazer mal às pessoas. “Está repreendido em nome de Jesus Cristo” e “Depois fala que a casa é assombrada” foram algumas das mensagens deixadas na publicação de Gato Preto.

Diante das críticas, Bia não ficou calada e rebateu os ataques. A influenciadora afirmou que não faz rituais para prejudicar ninguém. “Não faço maldade, faço minha proteção e da minha família, faço pra ter caminhos, faço pra ter saúde, o resto do mundo eu não gasto nenhuma vela”, desabafou, tentando encerrar a polêmica.

Mesmo com a repercussão negativa e os ataques à namorada, Gato Preto não apagou a publicação e seguiu sem se pronunciar sobre as críticas. O influenciador, que costuma adotar um tom bem-humorado em seus conteúdos, preferiu manter o vídeo no ar.