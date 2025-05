Baco Exu do Blues detona Virginia e Carlinhos Maia em show

Baco Exu do Blues surpreendeu o público durante um show em Campinas, na madrugada de sábado (24/5), ao criticar duramente Virginia Fonseca e Carlinhos Maia. O cantor não poupou palavras e condenou influenciadores que, segundo ele, “usam a influência para causar o mal”.

Durante a apresentação, o rapper fez questão de afastar de seu público qualquer pessoa que apoie os famosos envolvidos na polêmica das apostas online. “Se você segue Virginia e está no meu show, você é uma pessoa retardada”, disparou ele, sob aplausos da plateia.

Virginia foi convocada pela CPI das Bets no início de maio e precisou se explicar sobre a divulgação de sites de apostas. Após seu depoimento, ela perdeu mais de 100 mil seguidores e virou alvo de memes e críticas nas redes sociais.

Baco reforçou que não apoia quem utiliza a fama para prejudicar os outros. “Você tem dinheiro e poder, não precisa ferrar com a vida de ninguém. Isso é mau caratismo e falta de conduta”, afirmou ele, provocando ainda mais euforia entre os presentes.

O discurso terminou com um recado direto e sem censura. “Várias pessoas más fingem ser boas, legais no TikTok. Pau no c* de todo mundo”, finalizou o rapper, sendo ovacionado pelo público em Campinas.