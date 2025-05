Ary Mirelle responde comentário polêmico sobre relação com o filho

Durante uma interação com seus seguidores no Instagram, Ary Mirelle recebeu uma pergunta que chamou atenção. Um internauta sugeriu que a cantora não gostava mais tanto do filho Jorge, fruto do relacionamento com o cantor João Gomes. A provocação surpreendeu os fãs e gerou repercussão.

Com bom humor, Ary respondeu ironicamente: “É verdade”, seguida de uma risada, mostrando que não levou o comentário para o lado pessoal. A reação descontraída da cantora foi vista por muitos como uma forma de desarmar a maldade e manter a leveza diante da situação.

Nos comentários da publicação, vários internautas expressaram surpresa com a pergunta e defenderam Ary. “Povo tem uma criatividade enorme para maldade, né?!”, comentou um fã.

Outro destacou: “Essas pessoas estão completamente desocupadas para falar uma coisa dessas”. Além das críticas, seguidores também valorizaram o jeito único da artista em lidar com o público.

Muitos ressaltaram o cuidado que Ary tem com a família e o carinho demonstrado nas redes sociais, reforçando que cada mãe tem seu jeito de criar os filhos.