Ex de Luan Santana protagoniza climão com Juliana Paes em evento

Ex-namorada de Luan Santana gera climão com Juliana Paes - (crédito: Reprodução Instagram)

Iza Cunha, ex-namorada do cantor Luan Santana, protagonizou uma situação desconfortável com a atriz Juliana Paes durante o badalado evento beneficente amfAR, realizado na última quinta-feira (22), na França.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Juliana se dirige à entrada do evento e, ao avistar Iza, parece fazer um gesto amigável para cumprimentá-la. No entanto, a influenciadora digital — com expressão visivelmente séria — opta por ignorar a atriz e segue andando, sem retribuir a tentativa de interação.

A atitude não passou despercebida e gerou uma série de críticas nas redes sociais. Internautas comentaram: “Menina sem nenhuma relevância fingindo que não viu uma das maiores atrizes do Brasil”,

“E ainda mascando chiclete, achando que está arrasando”, “Juliana Paes é reconhecida pelo talento, não por ser ex de alguém”.

E seguiram com as declarações: “Essa mulher tá sempre com essa cara de coitada esperando alguém dar um pão velho pra ela”, “Subcelebridade dando show de estrelismo, enquanto a realmente famosa é simpática!”, comentou mais um internauta.

Para o conhecimento, o evento, que reúne celebridades do mundo inteiro, tem como objetivo arrecadar fundos para a American Foundation for AIDS Research (amfAR), por meio de um tradicional jantar de gala beneficente.