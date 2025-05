Fernando, da dupla com Sorocaba, confirma que está solteiro: "Na pista!"

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, surpreendeu os fãs ao confirmar que está solteiro. Durante uma entrevista descontraída com a repórter Cecília Comel, na “Hora da Venenosa”, o cantor não hesitou ao ser questionado sobre o status amoroso.

“Na pista, na pista, na pista”, respondeu ele, aos risos, minutos antes de subir ao palco.

O sertanejo estava em Curitiba, cidade que ele definiu como “mágica”, e relembrou com carinho do último encontro com a repórter, que havia acontecido meses antes, no evento Churrasco On Fire.

Ele ainda aproveitou para revelar que a edição deste ano está confirmada e fez questão de convidá-la pessoalmente.

Mesmo com a correria pré-show, Fernando foi simpático e mandou recados carinhosos. “Manda beijo pra Bia, pra toda a família”, disse.

Fernando, que recentemente vinha sendo alvo de especulações sobre sua vida amorosa, optou por confirmar com bom humor que está “na pista” e pronto para curtir os novos momentos, tanto na carreira quanto na vida pessoal.