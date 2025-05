Neymar compra mansão de R$ 5 milhões para a filha Helena e a mãe

Neymar surpreendeu o público nesta segunda-feira (26). Segundo informações do portal Leo Dias, o jogador teria presenteado Amanda Kimberlly, mãe de sua terceira filha, com uma mansão de luxo avaliada em R$ 5,5 milhões. A modelo teve um breve relacionamento com o atleta, que resultou no nascimento da pequena Helena.

A residência está localizada em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. O imóvel de alto padrão oferece uma série de comodidades, incluindo cinco suítes, piscina, brinquedoteca e duas cozinhas — uma no estilo americano e outra externa. Há ainda um jardim vertical, horta, ampla adega e até uma banheira instalada no quarto de Helena.

Rafaella Santos, irmã de Neymar e amiga próxima de Amanda, também vive no mesmo condomínio de alto padrão. Curiosamente, Rafaella é madrinha de Helena e namorada do jogador Gabigol.

Nas redes sociais, Neymar foi amplamente elogiado pela atitude. "Uma coisa é inegável: ele é um ótimo pai. Não apenas pelos bens materiais, mas por parecer presente na vida da filha e integrá-la ao convívio com os irmãos", comentou um internauta. Outro afirmou: "Tá mais do que certo! Filho tem que ter o mesmo conforto que o pai. Isso é o mínimo."

"Poucos pais valorizam os filhos quando estão separados. Feliz é a criança que tem um pai assim", escreveu mais um. "Ele realmente dá muito valor aos filhos dele. Isso é admirável", concluiu outro comentário.