Poliana Rocha quebra o silêncio e nega desavença com Virginia Fonseca

A separação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca repercutiu fortemente não apenas entre fãs, mas também dentro da família do cantor. Nesta semana, Poliana Rocha, mãe de Zé e esposa de Leonardo, decidiu se pronunciar após rumores nas redes sociais sugerirem atritos e unfollows em meio à polêmica.

Por meio do Instagram, Poliana desabafou sobre as especulações envolvendo seu comportamento diante do término. "Estou muito chateada. Detesto ter que falar sobre essas coisas, me expor dessa maneira", iniciou ela, visivelmente incomodada com a repercussão.

A empresária também negou que tenha deixado de seguir Maressa, assessora pessoal de Zé Felipe e Virginia. "Ficam criando situações para colocar uns contra os outros. Estão dizendo que deixei de seguir pessoas, como a Maressa. Isso não é verdade", esclareceu.

Por fim, Poliana admitiu que eventuais desentendimentos com Virginia não seriam tratados de forma pública. "Sou uma mulher madura o suficiente para resolver qualquer questão diretamente. Se eu tiver algo a dizer, será com o Zé ou com a Virginia — não por recado na internet", afirmou.

Nas redes sociais, a reação do público foi dividida. Enquanto alguns apoiaram a postura discreta de Poliana, outros apontaram que a exposição da família já fazia parte do cotidiano: "Quem sempre expôs a família foi a ex-nora", escreveu uma seguidora. Já outra ironizou: "‘Detesto me expor dessa maneira’, minha senhora, a essa altura do campeonato, isso já é rotina."