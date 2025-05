Virginia e Zé Felipe: Fim do amor, marketing ou blindagem de patrimônio?

O término do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe gerou especulações de que a influenciadora estaria, na verdade, tentando proteger seu patrimônio. Investigada pela CPI das Apostas por divulgar jogos de azar nas redes sociais, a apresentadora do SBT pode estar utilizando o divórcio como manobra para evitar bloqueios judiciais.

Segundo o especialista em finanças Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro, o rompimento vai além de uma simples jogada de marketing. “Eles anunciaram o divórcio justamente no período em que o nome dela aparece na CPI das apostas. Coincidência? Difícil acreditar”, declarou.

Godoy lembrou que o casal se casou em regime de comunhão parcial de bens, o que significa que tudo adquirido durante o casamento deve ser dividido igualmente. “Eles têm um patrimônio estimado em mais de R$ 400 milhões. Se o divórcio for real, metade do que está no nome dela pode legalmente ir para o Zé Felipe. E, em caso de bloqueio judicial, só os bens no nome dela poderiam ser afetados.”

O educador financeiro fez ainda um alerta: “Se essa separação for apenas uma encenação para proteger o patrimônio, pode ser considerada fraude contra credores, o que é um crime grave e pode trazer sérias consequências judiciais.”

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a explicação: "Famosa cortina de fumaça . Falei sobre isso hoje também", "Nao acredito pelo Zé Felipe. Ele está muito triste, aparecendo com a voz embargada e no show dele ele chorou muito. Eu penso que ela já conseguiu o que queria e ele não serve mais mesmo", "Imagine você ser tão trambiqueira a ponto das pessoas duvidarem da sua separação e achar que é mais um trambique?"