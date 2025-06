Virginia Fonseca faz brincadeira envolvendo separação com Zé Felipe

O anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe movimentou a internet — e, como de costume, virou alvo de memes e piadas. Apesar do tema delicado, até a própria apresentadora do SBT entrou na brincadeira.

Em um vídeo publicado no Instagram, Virginia aparece ao lado do influenciador e amigo Lucas Guedez, co-apresentador do programa Sabadou com Virginia, e faz piada sobre a relação próxima entre ele e sua família. "Mas agora você está com a guarda compartilhada, né?", disse Virginia aos risos, após Lucas brincar: "Recreação de hoje. Enquanto mamãe foi trabalhar."

A declaração surgiu após internautas criticarem Lucas por estar constantemente com a influenciadora — o que gerou especulações sobre “com quem ele ficaria” após o fim do relacionamento entre ela e o cantor. A brincadeira, no entanto, dividiu opiniões.

Alguns seguidores apontaram um possível tom de deboche em meio a um momento que, para muitos, ainda parece nebuloso. Teorias sobre marketing e dúvidas sobre a veracidade do término ganharam força: "Ela tá feliz da vida! É nítido", comentou um internauta.

"Como querem que eu ainda acredite nessa separação?", questionou outro. "Imagina o Zé Felipe grudado em uma amiga 24h dentro e fora de casa? Uma hora isso ia dar errado..."