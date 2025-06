Kesha causa polêmica ao chupar banana em dançarino durante show

A cantora Kesha virou assunto nas redes sociais após sua performance no festival Mighty Hoopla 2025, em Londres, no domingo (1º). Durante a apresentação de sua nova música “BoyCrazy”, ela encerrou a performance de maneira inusitada: chupando uma banana colocada entre as pernas de um dançarino.

O momento gerou debates sobre o limite entre provocação e vulgaridade nos shows. Enquanto alguns elogiaram a ousadia de Kesha, outros criticaram a atitude como desnecessária. A cantora ainda não comentou oficialmente sobre a repercussão da performance.

A apresentação no festival contou com a participação de Scissor Sisters e Slayyyter, com o clima de festa e liberdade sexual do evento. “BoyCrazy”, que mistura pop e dance, é a nova aposta de Kesha para agitar o público LGBTQIA+, uma de suas maiores bases de fãs.

Nos bastidores, Kesha tem retomado a carreira após anos de disputas judiciais e polêmicas com o produtor Dr. Luke. Essa nova fase parece mostrar que a artista quer se reinventar e reconquistar espaço no mercado musical.

Apesar das críticas, muitos fãs afirmaram que a performance traduz bem a energia provocativa de Kesha. Para eles, a cantora está apenas sendo fiel à sua essência, sem medo de ousar no palco.