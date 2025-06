Sessão da Tarde: Veja qual filme que vai ao ar hoje

A Sessão da Tarde desta segunda-feira, 2 de junho de 2025, promete surpreender quem gosta de histórias futuristas e emocionantes. O filme escolhido para hoje é “Frank e o Robô”, uma produção que mistura comédia, drama e ficção científica, trazendo um enredo leve, mas cheio de reflexões.

A trama acompanha Frank, um ex-ladrão de joias aposentado, que vive sozinho até receber um presente inesperado do filho: um robô programado para ser seu cuidador. No início, a relação é conturbada, mas logo eles formam uma parceria inusitada, que inclui até planos para voltar ao mundo do crime.

Com atuações marcantes de Frank Langella, Liv Tyler e a voz de Peter Sarsgaard como o robô, o longa chama atenção pela delicadeza com que trata temas como envelhecimento, solidão e o avanço da tecnologia. A produção foi lançada em 2012 e segue conquistando fãs ao redor do mundo.

O filme será exibido logo após o Jornal Hoje, mantendo a tradição da faixa que é conhecida por levar entretenimento para toda a família nas tardes da Globo. Para quem busca uma história diferente, com humor e emoção, a dica é não perder a Sessão da Tarde de hoje.