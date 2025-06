Vídeo revela mansão de Pelé abandonada, com mato alto e alvo de furtos

A mansão milionária que pertenceu a Pelé, localizada na Praia de Pernambuco, em Guarujá (SP), virou cenário de abandono e degradação. O perfil Lugares Abandonados divulgou um vídeo mostrando detalhes do local, que hoje exibe mato alto, ferrugem, teias de aranha e até o interfone quebrado.

A residência foi invadida por criminosos que furtaram fios de cobre, e o imóvel agora segue sem energia elétrica. O imóvel, que ocupa um quarteirão inteiro, foi uma das últimas casas onde Pelé viveu antes de se mudar com a esposa, Márcia Aoki, para o Jardim Acapulco, também no Guarujá.

Mesmo após a mudança, o Rei do Futebol continuava frequentando a propriedade, onde colecionou momentos ao lado da família e amigos. Moradores relataram que após a morte de Pelé, os funcionários foram demitidos e o espaço ficou vulnerável a vandalismo e furtos.

No entanto, de acordo com o g1, o advogado de Edinho, filho do ex-jogador e responsável pelos bens deixados pelo pai, afirmou que a casa não está abandonada e que as demissões ocorreram ainda em vida do Atleta do Século, desmentindo as versões de quem vive na região.

Apesar da defesa afirmar que o imóvel está sob cuidados, as imagens divulgadas mostram um cenário diferente: o jardim tomado pelo mato, piscina com água esverdeada e ausência de objetos pessoais. O vídeo do perfil Lugares Abandonados viralizou nas redes sociais ao exibir os detalhes da mansão.