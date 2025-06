Roberta Miranda comenta separação de Virginia: "Protegendo 50% dos bens"

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua repercutindo fortemente nas redes sociais — e agora chegou aos ouvidos de Roberta Miranda. Em seu perfil, a cantora sertaneja comentou o caso e aproveitou para criticar o interesse excessivo do público no assunto.

“Virginia é uma mulher extremamente inteligente. Se ela se separou do Zé, no mínimo está protegendo 50% dos bens do casal. Porque vai que alguma coisa acontece… pelo menos ela já garantiu o que é dela”, afirmou Roberta, em tom direto.

A cantora ainda disse acreditar que o casal pode reatar o relacionamento em breve: “Eles são novos, se amam. Vocês vão ver, logo logo estarão juntos novamente. Isso acontece, principalmente entre pessoas jovens.”

No entanto, Roberta aproveitou a atenção em torno do caso para chamar a atenção do público para temas mais sérios: “Agora, o que vocês deveriam mesmo estar preocupados é com o que está acontecendo no INSS, com a aposentadoria, com a coitada da pessoa que paga a vida inteira e depois é roubada.”

E concluiu com um alerta social: “É isso que precisa de pressão. Roubar de quem já não tem nada… porque aposentadoria hoje é quase nada. Acordem!”