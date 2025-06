Tati Machado fala pela primeira vez sobre perda do bebê: "Ferida acesa"

Tati Machado usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para se pronunciar pela primeira vez após a perda de seu bebê, Rael, na reta final da gestação. A coapresentadora do Mais Você, da TV Globo, estava com 33 semanas quando recebeu a triste notícia.

Em um desabafo emocionado publicado em seu Instagram, Tati compartilhou a dor profunda que tem enfrentado: "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis. Com ela, trago muitas perguntas. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. Eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. A única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar, dói pra viver. Acordo e tudo começa de novo… Isso, quando consigo dormir."

A jornalista relatou que buscou atendimento médico após perceber a ausência dos movimentos do bebê. Foi então que recebeu a confirmação de que os batimentos cardíacos de Rael haviam parado.

Tati também descreveu com carinho como era o filho que tanto aguardava ao lado do marido, Bruno: "Rael era a melhor mistura de mim e do Bruno. A mistura do nosso amor, que só cresceu ao longo desses últimos oito meses. Ele nasceu perfeito, grandão como o pai — exatamente como esperávamos. Só não poderei saber se o meu maior desejo se realizaria."

Comovida, ela contou ainda que o bebê tinha o rosto do pai, mas imaginava que herdaria sua personalidade: "A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando, como a sonhadora que sempre fui. Mas como se sonha diante do pesadelo de perder um filho?", finalizou.

