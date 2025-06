MC Poze do Rodo reencontra Oruam e emociona fãs - (crédito: Reprodução Instagram)

A amizade verdadeira se revela nos momentos mais difíceis — e Oruam provou ser essencial no período turbulento vivido por MC Poze do Rodo. Desde a prisão do funkeiro na última quinta-feira (29), Oruam esteve na linha de frente, mobilizando uma multidão em frente ao presídio de Bangu em apoio ao amigo.

Após a soltura de Poze, o reencontro entre os dois emocionou os fãs que acompanharam cada etapa da luta pela liberdade do cantor. O momento foi registrado e compartilhado por Oruam nas redes sociais, gerando grande comoção.

“Obrigado por tudo. Não sei nem como te agradecer”, disse Poze, visivelmente emocionado, durante um abraço apertado no amigo. Além de Oruam, Vivi Noronha foi peça principal para que fãs protestassem a prisão do músico.

Para quem não acompanhou, o funkeiro foi preso na última quinta-feira (29), por força de um mandado de prisão temporária, sob suspeita de fazer apologia ao tráfico de drogas e à facção criminosa Comando Vermelho.

Na saída da penitenciária, uma multidão de fãs e amigos se aglomerou para recepcioná-lo. O tumulto aumentou com a chegada do também funkeiro MC Oruam, que promoveu um verdadeiro alvoroço no local.