"Bailarina" tem orçamento revelado; veja valor que o filme precisa lucrar

A Paris Filmes divulgou o novo trailer de "Bailarina", spin-off do universo John Wick estrelado por Ana de Armas, que estreou na última terça-feira (4). Com cenas cheias de adrenalina, o vídeo antecipa momentos intensos da jornada de Eve (vivida por Armas), incluindo embates com vários inimigos.

O novo derivado da franquia John Wick, teve seu orçamento finalmente revelado. Mas a pergunta que fica é: quanto o filme precisa arrecadar para se pagar? Segundo informações do site Deadline, o longa estrelado por Ana de Armas custou entre US$ 80 e US$ 90 milhões à Lionsgate.

As filmagens adicionais, que se estenderam por vários meses, teriam sido decisivas para melhorar o resultado final do longa. Com isso, Bailarina se tornou o segundo filme mais caro de toda a franquia, ficando atrás apenas de John Wick 4: Baba Yaga, que custou cerca de US$ 100 milhões.

O orçamento estimado entre US$ 80 e US$ 90 milhões não inclui os gastos com marketing. Enquanto isso, as primeiras projeções apontam que o filme deve arrecadar entre US$ 35 e US$ 40 milhões em seu fim de semana de estreia.

Nas redes sociais, o público comentou sobre a atração: "Pode tacar uns 500 filmes de John Wick que eu assistirei todos", "Quanto mais melhor, pode mandar. Sempre será minha série de ação favorita", "Nunca assisti John wick, mas por esse trailer deu vontade de maratonar".