Flor Gil rebate críticas sobre sexualidade: "Sou bem gay, sim"

Flor Gil, de 16 anos, lançou seu primeiro álbum, Cinema Love, que mistura MPB e indie pop, e marcou sua estreia oficial na música. Filha de Bela Gil, neta de Gilberto Gil e sobrinha de Preta Gil, Flor carrega uma forte herança artística e revelou que sempre teve a tia como sua maior inspiração.

"Desde pequena, minha ídola era minha tia Preta. Eu sempre falava que queria ser ela quando crescer", contou. A jovem artista ganhou notoriedade ao compartilhar, em 2023, uma conversa com a mãe revelando sua orientação sexual. “Eu sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay”, disse na ocasião.

Desde então, Flor lida com uma série de comentários preconceituosos sobre sua sexualidade, mas afirma que aprendeu a se proteger emocionalmente.

“Tem muita gente que fala: ‘Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão’. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo”, desabafou. Segundo ela, o apoio dos pais foi fundamental para que desenvolvesse uma estrutura emocional forte. “Eu tive um ensino muito forte dos meus pais para entender que não é pessoal e conseguir me proteger.”

Flor também destacou como a admiração pela tia impulsionou seu sonho na música. “Eu via a Preta com microfones cheios de brilho, cantando em casamentos e no Carnaval. Já imaginava um futuro como artista”, afirmou. O álbum de estreia é a realização desse desejo, construído com apoio da família e muita autenticidade.

Em meio às expectativas sobre seu sobrenome, Flor reflete sobre identidade e liberdade criativa. “Todo mundo na minha família foi fazer o que queria, e eu também, só que do meu jeito”, disse a cantora, que atualmente namora a americana Nikita e se dedica a construir sua própria trajetória artística.