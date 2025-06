Zé Felipe procura casa para morar próximo de Virginia Fonseca

Separados, mas ainda próximos! Desde que anunciaram o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe continuam sendo vistos juntos com frequência. No entanto, essa convivência pode estar com os dias contados. O cantor estaria em busca de uma nova casa para morar, deixando a mansão atual para a ex-esposa e os filhos.

Apesar da separação, Zé Felipe não pretende se afastar da família. Segundo o colunista Leo Dias, Poliana Rocha, mãe do cantor, estaria ajudando nos trâmites para que ele se mude para o mesmo condomínio onde Virginia vive com as crianças.

A nova residência, avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões, permitiria que Zé Felipe se mantivesse próximo dos filhos, facilitando o convívio diário com as meninas Maria Alice e Maria Flor, e o caçula, José Leonardo.

Atualmente, Zé Felipe está morando com os pais, Poliana e Leonardo. Recentemente, rumores sugeriram que ele teria passado a noite com Virginia após a festa de quatro anos de Maria Alice. No entanto, fontes próximas ao cantor negaram a informação, afirmando que ele retornou à casa dos pais após o evento.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as atualizações do ex-casal: "Que tudo se ajeite e eles voltem a ficar juntos. Formam uma família linda e abençoada", "Zé vai encontrar uma goiana bem bacana, lá é terra de mulher bonita, vai casa e ter mais filhos. Ele é bom partido demais pra ficar sozinho".