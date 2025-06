Dakota Johnson e Chris Martin terminam relacionamento após 8 anos

Dakota Johnson e Chris Martin decidiram terminar o relacionamento após quase oito anos juntos. A informação foi divulgada pela revista People, que confirmou o rompimento definitivo do casal, que já enfrentava rumores de crise desde 2024.

Os boatos ganharam força quando Dakota apareceu sozinha no Festival de Cannes, em maio deste ano. Apesar disso, pouco tempo depois, ela e Chris foram vistos em uma viagem por Malibu, na Califórnia, reacendendo as especulações sobre uma possível reconciliação.

Desta vez, no entanto, fontes garantem que o término é real e definitivo. Durante o relacionamento, o casal teve idas e vindas, além de rumores sobre um noivado duradouro, mas sem confirmação pública. Em agosto de 2024, representantes da atriz chegaram a afirmar que eles estavam "felizes juntos".

Chris Martin, vocalista do Coldplay, foi casado anteriormente com a atriz Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos: Apple, de 21 anos, e Moses, de 19. O relacionamento com Dakota começou cerca de um ano após o divórcio.

Dakota Johnson, conhecida mundialmente pelo filme “50 Tons de Cinza”, segue com uma carreira consolidada no cinema e recentemente expressou sua frustração com os bastidores da indústria. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o término.