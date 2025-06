Zé Felipe esclarece boatos: "Nunca traí a Virginia"

Zé Felipe usou suas redes sociais nesta quarta-feira para negar qualquer envolvimento em traição antes do fim do casamento com Virginia Fonseca. O cantor afirmou que jamais prejudicaria a família e destacou o compromisso que mantém com suas filhas.

Em seus stories no Instagram, o artista foi enfático: “Eu nunca me traí, nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família”. A declaração busca pôr fim aos rumores que surgiram após a separação do casal, que ficou junto por cinco anos.

Além de esclarecer os boatos, Zé Felipe falou sobre uma promessa pessoal: ele decidiu não cortar o cabelo por um ano, um voto que fez com Deus e que pretende cumprir fielmente. “Fazer voto com Deus a gente tem que cumprir e tem que ser fiel”, explicou, com bom humor.

A assessoria do cantor também se manifestou sobre os rumores de que Zé Felipe teria comprado uma mansão avaliada em R$4 milhões no condomínio onde morava com Virginia Fonseca. A equipe negou a compra, mas confirmou o desejo do artista de continuar vivendo no mesmo local para estar próximo dos filhos.