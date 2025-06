Dançarina acusada de ser amante de Zé Felipe quebra o silêncio

Após o anúncio do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, surgiram rumores de que o cantor teria traído a influenciadora com a dançarina Karol Gerez, integrante do balé que o acompanha nos shows. Nesta terça-feira (3/6), Karol se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais e negou todas as especulações.

“Todo mundo já sabe que é uma mentira, mas querem alimentar como se fosse verdade. Estou recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto minha família. Meu relacionamento não está legal, não está bacana”, desabafou Karol, deixando claro o quanto os boatos têm afetado sua vida pessoal.

A dançarina contou que preferiu não se manifestar antes, acreditando que a história perderia força com o tempo. “Achei que, passando um pouquinho dos dias, isso ia cair no esquecimento da galera e iriam ver que não era verdade, mas, infelizmente, não aconteceu”, lamentou.

Karol reforçou que nada do que foi dito corresponde à realidade. “Sabe quando seu nome é envolvido em um assunto que nem era para ser? Criaram uma mentira aqui, outra ali, e isso foi se acumulando. Nem tenho muito o que dizer porque não aconteceu nada. São muitas mentiras, mentiras e mentiras”, completou.

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe continuam mantendo uma relação amigável. Recentemente, eles celebraram juntos o aniversário da filha mais velha, Maria Alice, e o cantor segue visitando a casa da ex para passar tempo com os filhos.