Alexandre Correa é condenado a indenizar Edu Guedes por ofensas

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização a Edu Guedes, atual companheiro da apresentadora. A decisão foi tomada após declarações ofensivas feitas por Correa sobre o relacionamento do casal.

Em janeiro de 2024, Alexandre afirmou publicamente ter sido traído e utilizou termos vulgares para descrever a relação entre Ana e Edu. A Justiça entendeu que tais falas violaram a honra do chef e apresentador, além de terem provocado ataques contra ele nas redes sociais.

A defesa de Edu Guedes sustentou que o relacionamento com Ana só começou após o fim oficial do casamento dela com Alexandre, ocorrido em novembro de 2023. Já Correa alegou exercer apenas sua liberdade de expressão, mas o juiz considerou que houve excesso.

Na sentença, o magistrado destacou o caráter ofensivo e desnecessário das falas, entendendo que extrapolaram o direito de manifestação. Por isso, determinou o pagamento de indenização a Edu Guedes por danos morais, com possibilidade de recurso.

O caso se soma a outras disputas judiciais envolvendo Alexandre Correa, que também teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia ao filho. A ordem determina o cumprimento de 30 dias de prisão civil, conforme a legislação vigente.