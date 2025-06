Virginia Fonseca faz piada envolvendo treta entre Lucas Guedez e MC Livinho

Amiga inseparável de Lucas Guedez, Virginia Fonseca não perdeu a oportunidade de brincar com a polêmica entre o influenciador e MC Livinho. Durante sua participação no podcast PodProvar, Lucas foi desafiado a citar o nome de um artista que o tivesse decepcionado — e não hesitou ao mencionar o funkeiro.

“Essa pessoa... nossa, eu fiquei muito surpreso. E o pior é que foi só ele mesmo. Não esperava mais nada, só me decepcionei”, afirmou Lucas, sem entrar em detalhes sobre o motivo da frustração.

A declaração rapidamente repercutiu, e MC Livinho respondeu com um vídeo, contestando as falas do influenciador. “Eu acredito que falar meu nome dá hype. Então queria entender: Lucas, fala o que eu fiz que você não gostou? A convite da Virginia, me senti super bem recebido por vocês, pela sua mãe, foi tudo muito legal. Queria saber o que não correspondeu às suas expectativas.”

O cantor continuou: “Até onde sei, fui educado, cumprimentei todo mundo, respeitei a ida e vinda de todos. Tivemos uma resenha boa. Me mostra, irmão, onde falhei. Se tiver algo, a gente reconhece e pede desculpas. Mas mostra aí.”

Após a repercussão, Virginia apareceu nos Stories do Instagram ao lado de Lucas e fez piada com a situação. O influenciador usava uma regata no momento, o que rendeu uma brincadeira da apresentadora do Sabadou com Virginia: “Já tá até de regata, pronto pra apanhar do Livinho!”, disse ela, aos risos.