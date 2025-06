Luan Pereira vem a público se pronunciar após acusações de Duda Corrêa

Dono do hit "Dentro da Hilux" veio a público se defender das acusações - (crédito: Reprodução Instagram)

O fim do noivado entre Luan Pereira e Duda Corrêa continua rendendo polêmica nas redes sociais. Após a influenciadora afirmar que foi surpreendida com o término e que o cantor teria encerrado o relacionamento sem uma justificativa plausível, o dono do hit "Dentro da Hilux" veio a público se defender das acusações.

Segundo Duda, o rompimento foi repentino e aconteceu após ela recusar um convite do cantor.

“Acordei bloqueada, com o noivado desfeito. Tudo porque não quis ir até a casa dele na noite em que estava com minhas amigas. Era uma noite só das meninas, de pijama mesmo”, relatou a influenciadora.

Luan Pereira, por sua vez, negou a versão da ex-noiva e fez um desabafo: “Ela sabe muito bem, a família dela sabe muito bem o que aconteceu. Recorria muito a eles, chorando, pedindo ajuda para que conseguissem fazer ela se ajudar”, afirmou o cantor.

O sertanejo também comentou os esforços que teria feito para manter o relacionamento. “Ela sempre me pedia o básico: respeito. E eu sempre tentei. Fiz mudanças, parei de seguir pessoas, tudo para que ela se sentisse confortável ao meu lado.”

Luan ainda revelou que as tentativas de diálogo foram frequentes: “Tivemos essa conversa não uma, mas dezenas de vezes. Sentei, chorei, me expus, tentando alinhar nossas ideias, mesmo com tantas diferenças. Não entendo o porquê dessa exposição agora. Acredito que tenha sido uma reação às críticas que ela vem recebendo.”

O término, anunciado oficialmente por Luan no início da semana, tem repercutido fortemente entre os fãs do casal, que estavam juntos desde agosto de 2024 e ficaram noivos durante o réveillon em Santa Catarina.