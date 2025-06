Ex-BBB Alane surpreende ao afirmar que não conhece Virginia

Alane Dias, ex-BBB e musa da Grande Rio em 2024, gerou debate nas redes sociais após afirmar que não conhece Virginia Fonseca, atual Rainha de Bateria da escola de samba. A declaração foi dada em entrevista ao portal Leo Dias, durante o Prêmio da Música Brasileira, e surpreendeu fãs de ambas as influenciadoras.

Enquanto comentava sua experiência no Carnaval carioca, Alane revelou o desejo de continuar desfilando no ano que vem. “Amei o Carnaval. Quero muito fazer parte disso de novo, porque foi muito especial”, disse a ex-sister, que estreou como musa da escola neste ano.

No bate-papo, a repórter perguntou o que ela achava da entrada de Virginia no posto que antes era ocupado por Paolla Oliveira. Sem rodeios, Alane respondeu: “Eu não a conheço… Então, acho que a Grande Rio tem essa característica de buscar pessoas muito famosas para serem rainhas”.

A resposta foi o suficiente para dividir opiniões nas redes. Internautas apontaram alfinetada e desinteresse da ex-BBB, enquanto outros defenderam que ela apenas foi sincera e não tem obrigação de conhecer todos os famosos da internet.

Mesmo com o burburinho, Alane manteve o foco na escola e no desejo de voltar à avenida. “Acho que isso ainda está sendo ajustado neste período”, comentou sobre uma possível renovação com a Grande Rio para o próximo Carnaval.