Guns N' Roses no Brasil! Banda volta ao país em outubro para nova turnê

A espera acabou para os fãs brasileiros de Guns N' Roses. A lendária banda de rock confirmou cinco apresentações no Brasil como parte da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", que acontecerão entre outubro e novembro deste ano.

O grupo passará por cinco capitais: Florianópolis recebe o show no dia 21 de outubro, na Arena Opus; em São Paulo, a apresentação será no Allianz Parque, no dia 25; Curitiba recebe a banda no dia 28, na Pedreira Paulo Leminsky; no dia 31, o grupo toca em Cuiabá, na Arena Pantanal; e, encerrando a passagem pelo Brasil, a última apresentação acontece em Brasília, no dia 2 de novembro, na Arena BRB.

Sob o comando do icônico vocalista Axl Rose, a formação conta ainda com o lendário guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. A novidade fica por conta do baterista Isaac Carpenter, que assume as baquetas no lugar de Frank Ferrer, marcando uma nova fase na trajetória da banda.

Os ingressos variam de acordo com cada cidade e setor. Em Florianópolis, os valores vão de R$ 220 (pista meia-entrada) a R$ 950 (camarote inteira). Em São Paulo, os preços vão de R$ 240 (cadeira superior meia-entrada) a R$ 2.290 (mirante backstage inteira).

Já em Curitiba, os ingressos variam entre R$ 330 e R$ 1.500, enquanto em Cuiabá os valores vão de R$ 260 a até R$ 25 mil em bangalôs exclusivos. Em Brasília, os preços vão de R$ 350 (arquibancada meia-entrada) a R$ 1.200 (pista premium inteira).