Katy Perry tem shows extras no Brasil com ingressos esgotados em minutos

As vendas de ingressos para os shows extras de Katy Perry no Brasil mal começaram e, em menos de dez minutos, já estavam esgotadas nesta sexta-feira (6). Além da apresentação confirmada no festival The Town, em São Paulo, a cantora incluiu duas datas adicionais em sua agenda: uma em Brasília e outra em Curitiba.

A popstar norte-americana traz ao país sua aguardada The Lifetimes Tour. Em Curitiba, o show será no dia 16 de setembro, na Ligga Arena. Já os fãs de Brasília poderão ver a diva ao vivo em 19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha.

Para quem não conseguiu garantir ingresso para os shows extras, ainda há esperança: restam entradas para o festival The Town, onde Katy se apresentará no dia 22 de setembro. Os ingressos disponíveis são para o setor gramado, com valores entre R$ 487,50 (meia-entrada) e R$ 975 (inteira).

No festival, além de Katy Perry, o palco Skyline também receberá artistas como Camila Cabello, J Balvin e IZA. Já no palco The One, o público poderá curtir apresentações de Ludmilla, DENNIS com Tília, Joelma com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, além de Jota.pê com participação de João Gomes.

Nas redes sociais, os fãs seguem empolgados e ansiosos: “Contando os dias para ver a rainha de perto!”, escreveu uma admiradora.