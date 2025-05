Katy Perry anuncia mais dois shows no Brasil além do The Town

Katy Perry atendeu aos pedidos dos fãs brasileiros e anunciou mais dois shows no país. A diva do pop vai estender sua passagem pelo Brasil com apresentações exclusivas em Curitiba e Brasília, além de sua participação já confirmada no festival The Town, em São Paulo.

A cantora trará sua aguardada The Lifetimes Tour para o público curitibano no dia 16 de setembro, na Ligga Arena. Já os fãs de Brasília poderão vê-la ao vivo no dia 19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha.

Com isso, Katy reforça sua conexão com os fãs brasileiros, prometendo performances grandiosas, cheias de hits como Roar, Firework e Teenage Dream.

Quem deseja garantir ingressos para a turnê de Katy Perry deve ficar atento: a pré-venda começa no dia 4 de junho, exclusivamente para clientes Santander. Já a venda geral será aberta no dia 6 de junho, a partir do meio-dia.

No The Town, onde Katy também se apresentará, o line-up está repleto de estrelas. Além da diva pop, nomes como Camila Cabello, J Balvin e IZA também sobem ao palco principal. Já no palco The One, o público poderá curtir shows de Ludmilla, DENNIS com Tília, Joelma com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, além de Jota.pê com participação de João Gomes.