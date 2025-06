Daniel Rigby interpretará Válter Dursley no reboot de Harry Potter

A aguardada série de Harry Potter, em desenvolvimento pela HBO, acaba de ganhar dois reforços de peso em seu elenco. Bel Powley e Daniel Rigby foram confirmados, respectivamente, como Petúnia e Válter Dursley — os tios que criaram o jovem bruxo antes de sua entrada em Hogwarts.

Diferente da saga cinematográfica lançada entre 2001 e 2011, a nova série promete seguir com mais rigor a narrativa e a caracterização dos personagens como descritos nos livros. Uma das principais apostas da HBO é justamente escalar um elenco mais jovem, condizente com as idades originais dos protagonistas.

As filmagens devem começar durante o verão europeu, nos estúdios de Leavesden, no Reino Unido — mesmo local onde os filmes da franquia foram produzidos. A estreia está prevista para acontecer entre 2026 e 2027, e a expectativa é alta entre os fãs que aguardam por uma versão mais aprofundada do universo mágico de Rowling.

A escolha de Powley e Rigby reforça a intenção da HBO de reunir um elenco talentoso e versátil para dar vida a personagens icônicos. No entanto, o nome do ator que interpretará Duda Dursley ainda não foi divulgado, o que mantém a curiosidade do público sobre quem completará o trio da família que marcou os primeiros anos da história de Harry Potter.

Segue a lista de alguns intérpretes da série: Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bertie Carvel como Cornelius Fudge para a HBO Série original Harry Potter.