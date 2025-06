Ex-ator da Globo revela vício após interpretar dependente químico

Pedro Vasconcelos, conhecido por papéis em “Vamp” e “Top Model”, revelou que enfrentou um vício em drogas após interpretar um dependente químico na série “O Portador”, exibida nos anos 1990. O relato foi feito em entrevista ao programa Play, da Globo, e também estará em um livro que o ator e diretor prepara sobre sua trajetória.

Na época, Pedro decidiu experimentar substâncias na tentativa de entregar uma atuação mais realista. O que começou como uma escolha artística virou um problema pessoal grave. Ele contou que a rotina com as drogas saiu do controle e impactou diretamente sua vida e sua carreira.

Além de ter atuado em novelas de sucesso, Pedro Vasconcelos se destacou como diretor em produções como “A Favorita” e "Sete Pecados". Hoje, ele afirma que o episódio serviu de alerta e o levou a refletir sobre os perigos da imersão extrema para viver personagens intensos.

A recuperação não foi fácil. Pedro preferiu não revelar quais métodos utilizou, mas ressaltou a importância do apoio psicológico e do autoconhecimento no processo. Ele afirma que o livro será uma forma de transformar sua história em algo que possa ajudar outros artistas.

Com o lançamento do livro previsto para os próximos meses, Pedro espera abrir um diálogo mais honesto sobre saúde mental na TV. A obra trará bastidores de novelas, sua história de superação e reflexões sobre os limites da atuação e da entrega artística.