De volta ao Mais Você, Ana Maria brinca: "Parece emprego novo"

Ana Maria Braga está oficialmente de volta às manhãs da TV! Depois de um mês de férias, a apresentadora retornou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira (9/6) e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais.

No caminho para a Globo, ela brincou: “Nossa, parece que eu tô indo para um emprego novo, um trabalho novo”.

O vídeo começa com Ana dirigindo rumo aos Estúdios Globo, em São Paulo. Mesmo sob chuva e com o trânsito da “segundona”, ela manteve o bom humor e refletiu sobre os desafios de pegar no volante nessas condições. “Tem que cuidar de você e dos outros”, disse, com aquele jeitinho que só ela tem.

Durante o trajeto, Ana comentou o quanto sentiu falta da rotina e da equipe. “Faz um mês que não trabalho”, contou, animada com o retorno. Ao se aproximar da emissora, vibrou como se fosse o primeiro dia: “Chegou, casinha, Globo!”.

Nas últimas quatro semanas, Ana Maria aproveitou o merecido descanso longe da telinha, mas seguiu conectada ao público nas redes sociais, onde sempre compartilha momentos da vida pessoal, receitas e pensamentos inspiradores.