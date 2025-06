Ator de ‘Vale Tudo’ revela arrependimento por produzir conteúdo adulto

No ar como Igor, o treinador de Afonso Roitman (Humberto Carrão) no remake de Vale Tudo, Bernardo Velasco tem se destacado em uma das maiores produções da TV Globo. Apesar do momento positivo na carreira, o ator decidiu abrir o jogo sobre um capítulo do passado que prefere esquecer: a produção de conteúdo adulto.

Em entrevista à revista Quem, Bernardo demonstrou desconforto ao relembrar esse período. “Não gosto de falar sobre... Foi um momento da minha vida que não curti e prefiro apagar”, declarou. Entre os anos de 2022 e 2024, o ator participou de plataformas como OnlyFans e Privacy, onde compartilhava material com teor erótico.

Antes de retomar a carreira artística em produções maiores, Bernardo chegou a investir na área em que é formado: Educação Física. No entanto, o desejo de atuar falou mais alto, e a virada aconteceu em janeiro deste ano, quando foi escalado para a nova versão da clássica novela da Globo.

“Estava confiante, e a aprovação veio dois dias antes do meu aniversário. Ser chamado para o remake da maior novela da história da TV brasileira, no horário nobre, é como final de Copa do Mundo. Não poderia estar mais feliz”, celebrou o ator. “Gravo até outubro e, até lá, vou estar rindo à toa.”

Velasco também comentou sua parceria em cena com Deborah Evelyn, que interpreta a icônica Odete Roitman. “Quando me contaram que o Igor teria um envolvimento breve com a Odete, fiquei com medo. Pensei: ‘Será que a Deborah é tranquila?’”, contou. “Mas ela me recebeu super bem. Ela é incrível, trocamos muito durante as cenas, no pré e pós. Inclusive, ela acabou de me mandar mensagem.”

A participação em Vale Tudo marca o retorno de Bernardo à Globo após mais de uma década — ele esteve em Malhação Conectados, em 2011. O ator agora celebra a nova fase com entusiasmo e gratidão, deixando para trás os episódios que já não deseja revisitar.