Benício Huck é flagrado em estádio ao lado de morena misteriosa

Pelo visto, Benício Huck fez a fila andar! No último fim de semana, o filho de Angélica e Luciano Huck foi flagrado acompanhado de uma jovem morena enquanto assistia a uma partida do Flamengo. Durante o momento de descontração, o estudante chegou a conversar ao pé do ouvido com a moça, despertando a curiosidade do público.

Apesar da aproximação, a identidade da nova companhia de Benício não foi revelada. Nas redes sociais, o flagra gerou repercussão entre os internautas. “Tomara que tenha arrumado uma menina boa, ele merece é gente fina”, comentou uma seguidora. “Espero que agora ele saiba escolher”, escreveu outra. “A fila anda! Ele é jovem, lindo e rico, vai aparecer muita gatinha na vida dele”, opinou mais uma.

Término polêmico com Duda Guerra

O novo capítulo na vida amorosa de Benício surge após o conturbado fim do relacionamento com a influenciadora Duda Guerra. A separação ganhou os holofotes após uma confusão envolvendo Antonella Braga, que teria enviado uma solicitação de amizade a Benício em uma plataforma de interação.

Incomodada com a aproximação, Duda confrontou Antonella durante uma viagem de trabalho com outros influenciadores. A situação veio a público após a própria Duda expor o episódio em suas redes sociais, dando início a uma série de especulações e comentários.

A repercussão foi tanta que Angélica precisou se pronunciar, após ser acusada de curtir uma publicação que criticava a ex-namorada do filho. A apresentadora esclareceu que tudo não passou de um mal-entendido.