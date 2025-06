Membros do grupo musical BTS concluem serviço militar e fãs vibram

RM e V, dois dos principais integrantes do BTS, finalizaram nesta terça-feira o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, encerrando um ciclo de 18 meses longe dos palcos. A saída dos astros reuniu centenas de fãs em bases militares próximas a Seul, que celebraram a volta dos ídolos com muita emoção.

Durante o encontro com a imprensa, RM comentou sobre os desafios enfrentados e destacou o orgulho de proteger o país. V definiu o período como uma oportunidade para renovar corpo e mente. Ambos afirmaram o desejo de retornar aos palcos o mais rápido possível e mencionaram o trabalho em andamento para um novo álbum.

Leia também:

Sabrina Sato revela decisão de congelar óvulos após perder dois bebês

Justin Baldoni perde na Justiça contra Blake Lively, Ryan Reynolds e NYT

Jimin e Jungkook, outros dois membros do grupo, devem ser dispensados nesta quarta-feira, enquanto Suga encerrará o serviço ainda neste mês. Jin e J-Hope foram os primeiros a deixar o serviço militar, em 2024, marcando o início da retomada do grupo.

O BTS tem forte impacto econômico na Coreia do Sul, gerando mais de US$4 bilhões por ano, quase 0,2% do PIB do país. A volta dos integrantes é aguardada com expectativa por fãs e pelo mercado, que já vislumbra o retorno do fenômeno global.

A agência Hybe informou que o relançamento do BTS pode ocorrer ainda em 2025, mas reforçou que os membros precisam de tempo para se preparar. Enquanto isso, os fãs seguem firmes na torcida e na espera pelo retorno oficial do grupo.