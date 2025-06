Cantor Netinho comemora cura do câncer após tratamento

Netinho deixou os seguidores emocionados ao compartilhar que está oficialmente curado do câncer no sistema linfático. O cantor, de 58 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (9/6) para dividir o resultado do exame PET/CT, feito na última sexta, e tranquilizar os fãs que o acompanharam desde o diagnóstico, em março deste ano.

Conhecido pelo hit "Milla", Netinho passou os últimos meses entre sessões de quimioterapia e consultas médicas, sempre mantendo a fé e o bom humor.

Em seu desabafo, o artista não escondeu a alegria ao dizer que “não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro”. Em seguida, vibrou: “Estou curado. Aleluia!”

Ele aproveitou o momento para agradecer a todos os profissionais envolvidos na sua recuperação, especialmente a médica Glória Bonfim Arruda, responsável pelo tratamento. O cantor destacou a importância da confiança na equipe e do apoio que recebeu ao longo do processo.

Apesar da cura, Netinho explicou que ainda fará duas sessões extras de quimioterapia, seguindo orientação médica para garantir a eficácia total do tratamento.