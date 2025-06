Jon Vlogs pode ser condenado a 8 anos de prisão após socar policial

A situação do influenciador Jon Vlogs, de 25 anos, se complica cada vez mais. O youtuber foi detido no último fim de semana na ilha de Hvar, na Croácia, após agredir um policial durante uma confusão em uma casa noturna. Caso seja condenado, Jon pode enfrentar uma pena de até oito anos de prisão.

Segundo informações da polícia local, quatro estrangeiros — entre eles Jon Vlogs — teriam causado tumulto na boate Pink Champagne, ao jogarem copos e tirarem as camisas no meio da festa. Após o comportamento inadequado, o grupo foi convidado a se retirar do local. Pouco depois, uma nova confusão teve início, desta vez com um dos seguranças do estabelecimento.

Durante a tentativa de intervenção da polícia, Jon Vlogs teria desferido um soco no rosto de um dos agentes. Além da agressão, os policiais relataram que foram insultados verbalmente pelo grupo, que resistia à tentativa de dispersão. Foi nesse momento que o influenciador brasileiro foi preso.

A polícia ainda constatou sinais de embriaguez em Jon, com uma concentração de álcool no sangue de 1,04 g/kg — valor considerado alto e agravante em situações de desordem pública.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após uma transmissão ao vivo feita por Henrique Silva, conhecido como Fontinnele, que estava presente na ocasião e deu detalhes do ocorrido. “Quando percebi, o Mark estava completamente descontrolado, quebrando garrafas e tentando agredir outras pessoas. Os seguranças reagiram com socos, e a confusão tomou conta do lugar. A polícia chegou e também partiu para cima. Foi uma verdadeira bagunça”, relatou Fontinnele.