Saiba quem é o mascarado na novela ‘A Viagem’

Muita gente se arrepiava só de ver o Mascarado andando pela vila em A Viagem, novela que marcou gerações com sua mistura de drama e mistério. Mas por trás da máscara, havia uma história de amor mal resolvido e um rosto que chocava até os personagens da trama.

O tal Mascarado era, na verdade, Adonay, interpretado por Breno Moroni. Ex-noivo de Carmem (Suzy Rêgo), ele sofreu um acidente grave que desfigurou seu rosto. Com vergonha da aparência, passou a viver escondido atrás da máscara, tentando se reaproximar da antiga amada sem ser reconhecido.

Mesmo com a fantasia, Adonay conquistava a criançada e arrancava sorrisos por onde passava. Só que, quando Carmem descobriu a identidade do mascarado, o clima mudou completamente. A revelação provocou um choque e um afastamento entre os dois.

Curiosamente, o personagem usava apenas mímicas para se comunicar. Isso não fazia parte do roteiro original, mas foi a saída encontrada pela direção, já que a máscara abafava a voz do ator durante as gravações.

Hoje, aos 71 anos, Breno Moroni vive no Mato Grosso do Sul e continua ativo no teatro. Seu último papel na TV Globo foi no humorístico Sob Nova Direção, em 2004. Mesmo longe dos holofotes, ele segue lembrado por ter dado vida a um dos personagens mais enigmáticos da teledramaturgia brasileira.