Morre Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, aos 82 anos

Brian Wilson foi o compositor de sucessos atemporais como God Only Knows, Don't Worry Baby e California Girls

Morreu aos 82 anos Brian Wilson, líder, cofundador e mente criativa por trás da lendária banda The Beach Boys. A notícia foi confirmada pela família do artista na tarde desta quarta-feira (11), por meio de um comunicado emocionado nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Estamos de coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento. Nossa família está de luto. Sabemos que compartilhamos nosso luto com o mundo", escreveram os familiares.

Brian Wilson enfrentava um delicado quadro de saúde. Diagnosticado com um distúrbio neurocognitivo no início de 2024, o músico já havia sido colocado sob tutela legal em maio do ano passado, após ser considerado incapaz de cuidar de si mesmo. O artista também convivia há décadas com a esquizofrenia e outras condições ligadas à saúde mental, que marcaram profundamente sua trajetória pessoal e profissional.

Apesar dos desafios, Wilson deixou um legado imenso. Ele foi o compositor de sucessos atemporais como God Only Knows, Don't Worry Baby e California Girls. Gênio musical, seu talento inovador redefiniu os rumos do pop e do rock nos anos 1960, sendo amplamente reconhecido como um dos maiores produtores e arranjadores da história da música.

Beach Boys e carreira solo

Nascido em Inglewood, Califórnia, em 1942, Brian fundou os Beach Boys com seus irmãos Carl e Dennis, seu primo Mike Love e o amigo Al Jardine. O grupo se tornou um dos maiores fenômenos da música americana, levando ao mundo o estilo surf rock com harmonias vocais marcantes e letras ensolaradas.

Em 1966, Wilson lançou com a banda o álbum Pet Sounds, inicialmente recebido com frieza comercial, mas que logo se tornaria um marco na história da música. A obra é até hoje considerada uma das mais importantes de todos os tempos e foi grande inspiração para Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Paul McCartney, inclusive, chegou a dizer que God Only Knows era "a melhor canção já escrita".

Wilson também seguiu carreira solo a partir dos anos 1980, lançando diversos álbuns e retomando sua presença nos palcos, sempre sendo celebrado por sua genialidade e sensibilidade artística.