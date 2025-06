Bia Miranda diz que foi enforcada e agredida por Gato Preto

ALERTA: Esse texto aborda violência doméstica contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas. Se você estiver em situação de risco ou conhecer alguém que precise de ajuda, denuncie. Ligue 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Na manhã desta quarta-feira (11/6), Bia Miranda usou as redes sociais para relatar que foi agredida por Gato Preto, com quem tem uma filha recém-nascida. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram e posteriormente apagado, a influenciadora aparece abalada e diz que foi enforcada e levou um soco no rosto.

Segundo Bia, o episódio ocorreu logo após mais uma separação do casal, anunciada por ela nas redes. No vídeo, é possível ouvir Gato Preto ao fundo afirmando que aguardaria a polícia.

"Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora", afirmou ela. Visivelmente nervosa, completou: "Vai esperar mesmo".

A ex-Fazenda também contou que foi ameaçada de perder a guarda da filha, Maysha, de quase dois meses. “Falou que vai pegar a Maysha, me enforcou... quase que ele conseguiu, aquela desgraça”, declarou.

Até o momento, Bia não se pronunciou novamente e nem confirmou se registrou boletim de ocorrência. Procurada, a influenciadora não respondeu à imprensa.