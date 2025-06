Zé Felipe mostra nova casa e revela motivo de escolha após separação

Após o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe apareceu pela primeira vez em sua nova casa. O cantor contou que estava sumido das redes sociais porque estava focado na mudança e na organização da nova fase da vida.

O imóvel escolhido fica a apenas 300 metros da antiga casa onde ele morava com Virginia e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo o cantor, a decisão foi tomada justamente para não afetar a rotina das crianças após a separação dos pais.

Zé Felipe surgiu visivelmente cansado nos stories do Instagram, mas fez questão de tranquilizar os fãs. “Estava sumido porque estava resolvendo as coisas da mudança. Mas é isso, vamos pra cima. Toda honra e glória a Deus”, declarou.

O cantor e a influenciadora anunciaram o término do relacionamento no dia 27 de maio, após cinco anos juntos. O casal se tornou um dos mais populares da internet brasileira, acumulando milhões de seguidores e participações em projetos comerciais.

Mesmo com o fim do casamento, Zé Felipe diz estar empenhado em manter a convivência próxima com os filhos e faz questão de estar presente.