Isis Valverde e Marcus Buaiz encaram perrengue chique Itália

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão curtindo a lua de mel na Itália, mas até o casal milionário passa por certos apertos. Durante um passeio de lancha nesta terça-feira (10/6), os dois enfrentaram uma situação inusitada: a tripulação do barco não falava uma palavra em inglês.

Com bom humor, Isis registrou o momento e contou que teria que improvisar no idioma local. “Hoje a nossa tripulação não fala inglês. Vou ter que dar aquela arranhada no italiano!”, disse ela, aos risos, enquanto explicava que o marinheiro só entendia o idioma italiano.

O passeio de barco foi pela deslumbrante Costa Esmeralda, destino de luxo que atrai turistas do mundo todo. Mesmo com o imprevisto, os dois aproveitaram o sol, o mar e, claro, não deixaram de registrar tudo nas redes sociais.

Na véspera, o casal havia visitado o exclusivo Nikki Beach Costa Smeralda, restaurante de alto padrão acessível apenas por iates. Eles brindaram com vinho branco francês da marca Minuty, avaliado em mais de R$700, e compartilharam uma selfie apaixonada.

Casados recentemente, Isis e Marcus têm dividido com os fãs os bastidores da lua de mel de luxo.