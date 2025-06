Catia Fonseca rompe silêncio e revela motivo de saída da Band

Catia Fonseca abriu o jogo sobre sua saída da Band após sete anos no comando do "Melhor da Tarde". Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, a apresentadora contou que o verdadeiro motivo do desligamento foi a falta de estrutura para realizar o programa como desejava.

“Não é de hoje, já fazia tempo”, afirmou Catia ao explicar que o ambiente de trabalho não oferecia as condições necessárias para entregar o conteúdo que ela acreditava.

Ela ressaltou que, apesar dos desafios, sai com o sentimento de dever cumprido e feliz por poder seguir novos caminhos. “A falta de estrutura que eu precisava não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer”, declarou.

A apresentadora aproveitou o espaço para agradecer a algumas pessoas com quem trabalhou na emissora, como Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, além de ex-executivos e diretores do canal. Também fez questão de citar José Luiz Datena, com quem sempre teve uma relação próxima.

Sem citar nomes diretamente, Catia deu a entender que nem todos dentro da emissora valorizavam seu trabalho. “Valorizar as pessoas que têm e merecem ser valorizadas, e os demais, são só os demais”, afirmou.

Ela fez um agradecimento especial à equipe técnica, que definiu como “parceira de verdade”. Catia encerrou a fala dizendo que está animada com as novas possibilidades que vêm pela frente e que o público ainda vai ouvi-la muito.