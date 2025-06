Carla Salle fala sobre gravidez com Gabriel Leone

Carla Salle, de 33 anos, surpreendeu o público na noite desta quarta-feira (11) ao exibir, pela primeira vez, a barriguinha de grávida durante a pré-estreia de Guerreiros do Sol, nova novela original do Globoplay. A atriz está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o também ator Gabriel Leone, de 31 anos, com quem se casou recentemente.

Em entrevista à revista Quem, Carla explicou por que optou por manter a gestação longe das redes sociais e da mídia. Conhecida por preservar sua vida pessoal, a atriz reforçou o desejo de viver esse momento de forma íntima e reservada.

VEJA TAMBÉM

“A gente está muito feliz. É um momento muito especial das nossas vidas. E como sempre mantivemos nossa vida pessoal muito privada, preferimos seguir assim. Se posso dizer alguma coisa, é só que estou muito feliz”, declarou.

Nova fase pessoal e profissional

Além da novidade na vida pessoal, Carla celebra também seu retorno à TV Globo com Guerreiros do Sol, após sua participação na série Rio Connection. A atriz contou que o projeto chegou até ela de forma inusitada, por meio de um grupo da família materna.

“Minha família é pernambucana e temos parentes em Serra Talhada, cidade de onde era Lampião. Alguém viu uma equipe fazendo pesquisa de locação por lá e comentou no grupo. Sou apaixonada pelas histórias do sertão, cresci ouvindo essas narrativas. Quando soube do projeto, fui atrás. Sempre quis fazer parte de algo assim. Batalhei para ser a Soraia”, revelou.

A trama, que resgata o imaginário do cangaço nordestino, promete marcar um novo capítulo na carreira da atriz — e também na vida pessoal, agora à espera da maternidade.