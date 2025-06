Fernanda Paes Leme conta por que terminou com João Vicente - (crédito: Redes Sociais)

Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro abriram o jogo sobre o verdadeiro motivo do fim do romance que viveram longe dos holofotes. Em entrevista ao Hugo Gloss, os dois admitiram que nunca chegaram a assumir um namoro oficialmente, mas mantinham um envolvimento constante e discreto que acabou deixando mágoas.

Segundo Fernanda, o relacionamento era vivido em segredo, por escolha mútua, até que ela percebeu que estava mais envolvida do que João. A atriz contou que o momento de virada aconteceu quando descobriu que ele estava ficando com Sabrina Sato, mesmo sem ter contado para os próprios amigos.

“Aí eu achei que a gente estava escalando para, de repente, virar um relacionamento. E aí ele pegou um voo com a…”, disparou ela, deixando no ar.

De acordo com Hugo Gloss, a atriz ficou surpresa ao encontrar João com Sabrina em um evento e ficou ainda mais chateada por ele não ter sido transparente. Apesar disso, Fernanda elogiou a forma como o ator lidou com a situação e garantiu que os dois conseguiram retomar a amizade depois de um tempo afastados.

João Vicente também falou sobre o início do affair e relembrou momentos íntimos dos dois, como o primeiro encontro em uma casa de sertanejo, onde passaram a noite juntinhos. Mesmo sem assumir publicamente, o clima de casal existia.

“Só eu e ela. A gente só ficava namorando, de mão dada, sentado no colo”, disse o ator, que está no elenco do remake de Vale Tudo.

Apesar da mágoa inicial, Fernanda garantiu que hoje tudo está resolvido. Com bom humor, ela brincou que acabou ficando com todos os amigos de João depois da história. “Foi ótimo!”, disparou.