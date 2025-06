Saiba qual o cachê de MC Ryan cobra após polêmica

O jornalista Leo Dias revelou no programa “Focalizando" desta quarta-feira (11/6) qual é o verdadeiro valor do cachê de MC Ryan, que virou notícia após uma série de polêmicas envolvendo fãs da dupla Henrique & Juliano e uma multa milionária.

O funkeiro causou alvoroço ao afirmar que cobrava R$300 mil por apresentação e que merecia um cachê equivalente ao dos sertanejos. No entanto, segundo Leo Dias, a realidade é outra.

Com os recentes problemas na carreira, incluindo uma multa alta por manobra arriscada com uma Lamborghini em Piracicaba (SP), MC Ryan precisou ajustar seus valores para continuar ativo no mercado.

“O cachê atual de MC Ryan gira em torno de R$40 mil por show”, contou Leo Dias. Ele ainda acrescentou que os contratantes podem conseguir descontos ao fecharem mais de uma apresentação do artista, tornando o valor mais flexível.

A revelação confirma que a carreira de MC Ryan sofreu um impacto após as confusões públicas, o que refletiu diretamente no preço cobrado para os shows. Resta saber se o funkeiro vai conseguir recuperar sua posição de destaque no cenário musical nos próximos meses.